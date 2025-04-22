Otomobil, Motosikletle Çarpıştı; Urkan Öldü

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Maltepe’de meydana gelen kaza, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayda, yola savrulan motosiklet sürücüsü Engin Urkan (47) hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.00 sularında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleşti. B.R.S. (21) yönetimindeki 34 VDT 48 plakalı otomobil, Engin Urkan’ın kullandığı 34 GV 1510 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM

Kaza sonrası Engin Urkan yola savrulurken, otomobil yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Engin Urkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Urkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morhğına kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.R.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.