Otomobil Motosikletle Çarpıştı, Yaralı Var

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, yaşanan kaza sonrası metresine sürüklendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

CİHAZLARLA KAYDEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Karaziyaret Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, kavşakta bir motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü birçok metre boyunca sürüklendi ve yaralandı. Olayın meydana geldiği an, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili detayların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.