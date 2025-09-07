Haberler

Otomobil Orta Refüjde Kaza Yaptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAYIN DETAYLARI

Karaman’da gerçekleşen trafik kazası, orta refüjü aşan bir otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Olay, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.O. isimli sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 70 FN 906 plakalı otomobiliyle orta refüjü geçerek karşı şeride geçti.

KAZANIN ETKİLERİ VE MÜDAHALE

Otomobilin çarpması sonucu mantar duba yerinden çıkarak aracın altına sıkıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka tekeri de yerinden koptu. İhbar üzerine hemen kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralar alan sürücü A.O., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Kazaya karışan otomobil, daha sonra çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

