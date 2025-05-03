Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 2 Yaralı

KAZA ANINI ANLATAN TANIKLAR

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi’nde saat 15.00 sularında gerçekleşti. Kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs bekleyenlerin arasına girerek 2 vatandaşa çarptı ve ardından otobüs durağının direğine vurdu. Kazanın etkisiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve ambulans ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan 2 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı.

OLAYIN TANIKLARINDAN GÜÇLÜ ANILAR

Kazayı gören Cemal Serdaroğlu, o sırada arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini ifade ederek, “Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm” şeklinde konuştu. Diğer bir tanık Mevlüt Aydoğan ise kazanın nasıl meydana geldiğine dair, “Kaza yapan şahıs sağ şeritten süratli geliyordu. Direkt otobüs durağına daldı. Sağ taraftan yavaş gelmesi lazımdı. Allah yaralılarımıza sağlık sıhhat versin” dedi.