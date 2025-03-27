Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

KAZANIN DETAYLARI

Erzurum’da yaşanan bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki ticari araca çarptı. Bu olay sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Erzurum – Ağrı karayolu üzerinde meydana geldi.

ÇARPMA SONUCU OLUŞAN HASAR

Seyir halindeki otomobil, yol kenarında duran bir araca ani bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle, park halindeki araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın sonucunda, şans eseri can kaybı yaşanmadı ancak 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak şu an inceleme süreci devam ediyor.