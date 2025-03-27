Haberler

Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

KAZANIN DETAYLARI

Erzurum’da yaşanan bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki ticari araca çarptı. Bu olay sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Erzurum – Ağrı karayolu üzerinde meydana geldi.

ÇARPMA SONUCU OLUŞAN HASAR

Seyir halindeki otomobil, yol kenarında duran bir araca ani bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle, park halindeki araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın sonucunda, şans eseri can kaybı yaşanmadı ancak 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak şu an inceleme süreci devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Bayram Öncesi Gıda Denetimi Arttı

Erzincan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliğini artırmak için denetimlerini artırdı. Ekipler, hijyen ve üretim standartlarını titizlikle inceliyor.
Haberler

Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Genç Yaralı

Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 17 yaşındaki bir genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı olarak üç kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.