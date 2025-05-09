Otomobil, Park Halindeki Tıra Girdi

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Silifke ilçesinde bir otomobilin park halindeki bir tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Silifke ilçesinin tatil yeri olan Susanoğlu Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra çarptı ve altında kaldı.

ACİL YARDIM VE MÜDAHALE

Olayı görenlerin durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarma çalışmalarına başladı.

SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Ekiplerin çabasıyla araçta sıkışan cenazeler hastane morguna gönderildi. Ölenlerin kimlik tespit işlemleri sürerken, otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.