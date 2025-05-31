Otomobil, Polis Tarafından Durduruldu

EDİRNE’DE DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İLE POLİSİN TAKİBİ

Edirne’de, ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin sürücüsü, polisin takibi sonrasında durduruldu. Olayda, otomobilde ters kelepçe takılan kişilerden biri, polise “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” şeklinde ifade verdi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çeşitli noktalar üzerinde asayiş uygulamaları yapıyordu. Atatürk Mahallesi’nde polis, 22 DZ 654 plakalı otomobile İ.O.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak İ.O., bu ihtara uymayarak aracıyla birlikte kaçmaya başladı.

Polis, kaçan otomobili takibe alıp, ana caddeden yan yollara yönelen ve bir lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçmayı sürdürdü. Sonunda, Atatürk Mahallesi’nde durdurulan otomobildeki dört kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada içki şişeleri bulundu. Polis, gözaltına aldığı dört kişi hakkında inceleme başlattı.