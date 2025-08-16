DENİZLİ’DE KAZA GERÇEKLEŞTİ

Denizli’de meydana gelen bir trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta yer alan dört kişinin sağlık durumu hayati tehlike taşımıyor. Olay, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Tofaş markalı 03 AEB 523 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çarparak takla attı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan iki kadın ve iki erkekten oluşan dört kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. İlk tedavi uygulandıktan sonra yaralılar, en yakın hastaneye ambulansla sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucunda Tofaş markalı otomobil kullanılmaz hale geldi. Ancak araçta bulunan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.