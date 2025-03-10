Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Osmaniye’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı. Kaza, Bahçe ilçesinin sanayi bölgesinde gerçekleşti.

SURÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Emre D. yönetimindeki 79 ABY 706 plakalı Opel Insıgnıa marka araç, kontrolden çıkarak refüje çıkınca kaza meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti. Yaralanan sürücü Emre D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.