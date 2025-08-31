Otomobil Refüje Çarptı, Takla Attı

KAZA DETAYLARI

İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevreyolu’nda Nene Hatun Kavşağı yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Olay, 47 yaşındaki Mehmet G.’nin kontrolünü kaybettiği 16 KGM 47 plakalı otomobiliyle virajda refüje çarpması ve ardından karşı şeride geçerek taklalar atmasıyla gerçekleşti.

YARALILAR VE HASTANE

Kazada sürücü Mehmet G. ve yanındaki 44 yaşındaki Havva G. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Mehmet G.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 4 kez takla attığı net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.