Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Öldü

KAZA NEDENİYLE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk kara yolunda, Yediyol köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. M.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Bu kazada sürücü ile M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (26) yaralandı. Olaya dair hemen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

AĞIR YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldılar. Ancak kazada ağır yaralanan Muhammet Enes Pişkin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’na defnedildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma hala sürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi ve yol güvenliği konusunda alınacak tedbirler, gereken bir konu olarak öne çıkıyor.