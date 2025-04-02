Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN İSPİR

Erzurum’un İspir ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Bursa’dan memleketine bayram ziyareti için yola çıkan bir ailenin aracı, İspir yolu üzerindeki bir virajda anlık dikkatsizlik sonucu şarampole devrildi.

DETAYLAR VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, Rize istikametinden İspir yönüne doğru seyir eden aracın virajı alamayarak yaklaşık 30 metre kadar ağaçların içine uçtuğu ifade edildi. Araç içerisinde şoför Recai C., eşi Naime C. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu yer alıyordu. Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan 112 acil ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak İspir Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar.

AĞIR YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Recai C., helikopter ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.