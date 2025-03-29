Otomobil Şarampole Uçtu, Alev Aldı

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Olay, saat 09.15’te Boyabat Üzümlü köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 03 KC 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçarak yanmaya başladı.

Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını hızlıca söndürmeyi başardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sonrası yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.