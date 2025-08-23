Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Kurtuldu

KAZAYA NEDEN OLAN TARAFLAR VE OLAYIN SEYRİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra şarampole düştü. Bu kazada otomobil alevler içinde kalırken, sürücü son anda alevlerden kurtulmayı başardı. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Bartın-Çaycuma karayolunun Hacılar köyü yakınlarında gerçekleşti. Caner D. yönetimindeki 43 AAN 704 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Şeyma Uysal’ın kullandığı 34 NOC 626 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, bariyerleri geçerek şarampole yuvarlandı.

ALEVLER İÇİNDE KALMAK

Otomobil sürücüsü Caner D. ve yanında bulunan Aziz Yatkın, kaza sonrası kendilerini dışarı attı. Ancak otomobil kısa süre içinde alev aldı. Olayın duyulmasının ardından ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak bu süreçte otomobilde ciddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.