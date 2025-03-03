Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay, Gölbaşı ilçesi Çelik köyü civarında meydana geldi. Nazım Kaya’nın kullandığı 38 VH 488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda sürücü Nazım Kaya ile otomobildeki Baran Kaya (24) olay yerinde yaşamını yitirirken, Gaffar Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Baran Kaya’nın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Olayın nedenleri ve kazanın detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.