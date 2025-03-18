Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Taşköprü ilçesi Kornapa köyü yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Taşköprü ilçe merkezi yönünde seyreden Hüseyin E. (70) yönetimindeki 37 LA 627 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazanın ardından araç sürücüsü ve yanındaki Halime E. (68) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.