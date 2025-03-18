Otomobil Şarampole Yuvarlandı, AFAD Müdahale Etti

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından, yaralı sürücüyü kurtarmak için AFAD ve diğer ekipler bölgeye intikal etti. Kaza, akşam saatlerinde Maksudiye Mahallesi’nde gerçekleşti.

YARALI İMAM KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Maksudiye Mahallesi cami imamı Eyüp D. yönetimindeki araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu ve şarampole devrildi. Olayın haber verilmesi ile birlikte, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinden oluşan kurtarma müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun gayreti sonrası yaralı imam, sıkıştığı yerden yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalarla kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı imamın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralı imamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.