Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Kurtarıldı

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü hafif sıyrıklarla kurtarıldı. Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi Manisa-Denizli karayolu üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Buldan Orman Deposu mevkiinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 DUF 878 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçtikten sonra şarampole düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için harekete geçti. Aşağı inen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarıp yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün, kazayı yalnızca hafif sıyrıklarla atlattığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.