Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı

TRAFAĞ KAZASI ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası büyük bir üzüntüye neden oldu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda seyir halindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünden çıkarak yol kenarında yer alan bir sondaj makinesine çarptı.

ANNELERİN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMI KAYBOLDU

Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde, maalesef sürücü Merve Ü. ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Anne ve çocuğunun cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve olay çevrede derin bir üzüntü yarattı.