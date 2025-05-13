Gündem

Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı

otomobil-sondaj-makinesine-carpti

TRAFAĞ KAZASI ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası büyük bir üzüntüye neden oldu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda seyir halindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünden çıkarak yol kenarında yer alan bir sondaj makinesine çarptı.

ANNELERİN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMI KAYBOLDU

Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde, maalesef sürücü Merve Ü. ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Anne ve çocuğunun cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve olay çevrede derin bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, Avrupa Hastanesi’ne Saldırdı: 16 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin yaralandığını bildirdi. Kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Gündem

Ali M. Annesini Dövdü Ve Boğdu

Osmaniye'de 21 yaşındaki Ali M., annesi Nura Zemzem ile girdiği tartışmada önce darp etti, ardından boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.