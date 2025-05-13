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Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı! İki Kişi Hayatını Kaybetti

otomobil-sondaj-makinesine-carpti-iki-kisi-hayatini-kaybetti

TRAFFİK KAZASI YÜREK BURKTU

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, 16.00 sularında meydana gelen bir trafik kazası, yürekleri burktu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı boyunca seyir halindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir sondaj makinesine çarptı.

KAZADA ANNE VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, sürücü Merve Ü. ve araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne ve çocuğunun cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, olay çevrede büyük bir üzüntü yarattı.

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