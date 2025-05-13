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Otomobil Sondaja Çarptı, İki Kayıp

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TRAJİK KAZA ANINI KAPSAYAN GÖRÜNTÜLER

Ankaranın Etimesgut ilçesinde, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, herkesi derinden sarstı. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda seyir eden 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücü Merve Ü.’nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sondaj makinesine çarptı.

YÜREK BURKAN KAYIP

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, maalesef sürücü Merve Ü. ile 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmiş oldu. Anne ve çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Kazayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatılırken, olay çevrede büyük bir üzüntü oluşturdu.

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