Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Yaralı Yok

KAZA MANAVGAT’TA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Olay, Manavgat ilçesinin Side Mahallesi 619 Sokak’ta gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Alınan bilgilere göre, Rana Ö. idaresindeki 07 LAC 59 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu. Olayı gören diğer sürücüler, Rana Ö.’yü araçtan çıkarmak için hemen yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanstaki ilk muayenesinde kendisini iyi hissettiğini belirten sürücü, hastaneye gitmeyi tercih etmedi.