Haberler

Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Yaralı Yok

KAZA MANAVGAT’TA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Olay, Manavgat ilçesinin Side Mahallesi 619 Sokak’ta gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Alınan bilgilere göre, Rana Ö. idaresindeki 07 LAC 59 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu. Olayı gören diğer sürücüler, Rana Ö.’yü araçtan çıkarmak için hemen yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanstaki ilk muayenesinde kendisini iyi hissettiğini belirten sürücü, hastaneye gitmeyi tercih etmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Haberler

Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.