Otomobil Sürücüsü E.M. Bıçakla Yürüdü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÇİĞNEME YETKİSİNİ AŞIYOR
İZMİR’İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE, E.M. (22) İSİMLİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE DÖNER BICIĞIYLA YÜRÜDÜ. OLAY ANLARI HEM CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ HEM DE BİR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI. BU OLAY, SAAT 21.30 SIRALARINDA GİRNE CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ.
TARTIŞMA SONRASI ALARMLAR YÜKSELİYOR
İDDİAYA GÖRE, E.M., 35 CKG 604 PLAKALI SPOR OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN, AYNI YÖNDE İLERLEYEN BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI. TARTIŞMA SIRASINDA E.M., ARACINDA KILIFLA GÜVEN ALTINA ALDIĞI DÖNER BICIĞINI ÇIKARTARAK TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ. OLAYI GÖREN ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BÖLGEDEN AYRILMASIYLA KAVGA SON BULDU. E.M., KISA SÜRE SONRA KARŞIYAKA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
TARTIŞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENİYOR
ÖTE YANDAN, SPOR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTIĞI ANLAR BİR ARAÇ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI VE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA DA KAYDEDİLDİ. GÖRÜNTÜLERDE, SEYİR HALİNDEKİ SPOR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN TARTIŞMA SONRASINDA KILIFTA MUHAFAZA ETTİĞİ DÖNER BICIĞI ÇIKARTIP MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR YER ALIYOR.