Otomobil Sürücüsüne Kılıçlı Saldırı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, bir trafik tartışmasının ardından otomobilin önünü kesen dört kişi, sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldırdı. Olay, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşti.

SALDIRI VE ŞAHİTLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Trafikteki iletişim sorununda, sürücülerden biri diğer aracın önünü kesti. Araçtan inen dört kişiden ikisi kılıç, bir kişi ise bıçak taşıyordu. Tartışmanın sürdüğü sırada, ellerindeki bıçak ve kılıçlarla sürücüye tehditler savurdular. Olayın ardından, saldırganlardan iki kişi yeniden otomobile binerek kaçtı. Diğer iki kişi ise şoför mahallinin kapısını açarak, ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti. Bir saldırgan, yanında bulunan arkadaşının onu durdurma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam etti. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, duruma ilişkin bir soruşturma başlatıldı.