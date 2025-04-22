Otomobil Takla Atarak Yere Düştü

KAZANIN ŞAHİDİ OLAN ANLAR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve takla atarak park alanına düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Reyhanlı ilçesinin Yenişehir Gölü’ne giriş yolunda, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kaza esnasında otomobil yüksek kaldırıma çarparak takla attı ve yaya yoluna düştü. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.