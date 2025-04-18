Otomobil, Takla Atıp Yandı. Gülname K. Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bolu’da gerçekleşen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü ve kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi.

Yaşar B. yönetimindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu çarpmanın ardından otomobil takla attı ve hemen sonrasında yanmaya başladı. Araçta bulunan Gülname K., alev alan otomobilden çıkmayı başardı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sürücü Yaşar B., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı; ancak yanında bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K., ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.