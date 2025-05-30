Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SAHASI VE OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta, kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu üzerindeki Bostankaya köyü yakınlarında gerçekleşti. U.A. yönetimindeki 54 SC 518 plakalı BMW marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

NEDENİ VE ÇARPMA ANI

Otomobil, karşı şeride geçerek önüne çekilen Sivas istikametinde giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 58 NC914 plakalı Hyundai marka aracına ve 34 HTZ 331 plakalı bir tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle BMW marka otomobil takla attı. Kazanın sonuçları arasında otomobildeki kadın yolcu M.A.’nın hayatını kaybetmesi, sürücü U.A. ile A.A.’nın ise yaralanması yer alıyor.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Kazanın gerçekleşmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı. Kazadan sonra, sürücüler ve kazaya karışan araçlarla ilgili daha detaylı bilgilerin edinilmesine çalışılıyor.