Otomobil Takla Attı, 9 Yaşında Çocuk Yaralandı

KAZA SONRASI ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucunda, emniyet kemeri takmadığı için yola savrulan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor. Kaza, dün gece saat 23.50 civarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde seyahat eden S.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, aynı yönde giden L.A. yönetimindeki 34 COY 530 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Emniyet kemerini takan 2 yolcu, hastaneye yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu oldu. Ancak taklalar atan aracın içinde emniyet kemeri takmadığı için yola düşen 9 yaşındaki O.A.’nın tedavisi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde halen sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 9 yaşındaki çocuğun yola düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otomobilin kontrolü kaybedip yan şeritteki araca çarpması ve çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan bir çocuğun yola düşmesi gözler önüne seriliyor.