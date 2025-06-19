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Otomobil Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN GELİŞİMİ

Denizli’de bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkması ve taklalar atarak durması sebebiyle trajik bir kaza meydana geldi. Bu olayda otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Çivril ilçesi Menteş Mahallesi’nde sabah 04.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ömer Saray, 32 HD 055 plakalı aracıyla seyrederken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, savrularak yoldan çıktı ve taklalar atarak durabildi.

KAZA SONRASINDAKİ DURUM

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, araçtan çıkarılan Ömer Saray’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, cenazesi ailesine teslim edilen Ömer Saray, öğle namazının ardından Kocayaka Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Ömer Saray’ın evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

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