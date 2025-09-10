Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI BELİRLEYEN HUSUSLAR

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit geçişinde bir otomobil, kamyonetle çarpıştıktan sonra takla attı. Bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, saat 12.30 civarında Atalay Coşkunoğlu Tüneli’nin İstanbul yönünde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

S.S. yönetimindeki 41 BAC 994 plakalı otomobil, A.A. tarafından sürülen 59 ALJ 459 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak savruldu. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yardım aldı. Sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrasında, kazanın olduğu bölgede 2 şerit kapandı. Olayın ardından araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı.