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Otomobil Tarım Arazisinde Kaza Yaptı, Sürücü Öldü

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TARIM ARAZİSİNE GİRDİ

Afyonkarahisar’da, kontrolden çıkarak tarım arazisine dalan bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kızılören ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki tarım arazisine girip bir totem direğine çarparak durabildi.

CENAZE MORGUNDA

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Traji komik olayda talihsiz sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme süreçlerini başlattı.

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