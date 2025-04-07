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Otomobil, Tarım İşçilerine Çarptı

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KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Eskil ilçesinin Kökez köyü civarında gerçekleşti. Bilal S. (55) kontrolünü kaybettiği 68 HH 612 plakalı otomobiliyle, tarlayı suladıktan sonra dinlenmek için yol kenarına oturmuş Afganistan uyruklu tarım işçileri İsmail Özbek ve arkadaşına çarptı. Olayda Özbek yaralanırken, üzerinden kimlik çıkmayan diğer işçi hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. Yaralı İsmail Özbek, ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi ise otopsi ve kimlik tespiti amacıyla aynı hastanenin morguna götürüldü.

KAZA SIRASINDAKİ GÖZALTILAR VE İNCELEME

Sürücü Bilal S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme çalışması devam ediyor.

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