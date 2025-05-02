Otomobil Tarlaya Uçtu, 4 Yaralı

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kastamonu’da, Karabük’ten gelen 4 arkadaş, Fiat-Tofaş marka araçlarıyla yaptıkları gezinti sırasında yaklaşık 40 metre yükseklikten tarlaya düştü. Otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklalar atarken, araç içerisinde sıkışan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye götürüldü. Kaza, Kastamonu-Karabük Karayolu’ndaki Kurubenzinlik kavşağında gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Olay, Erdi B.’nin kullandığı 78 AH 219 plakalı Tofaş marka otomobilin Kurubenzinlik kavşağına geldiği sırada meydana geldi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerleri kırarak yaklaşık 40 metre yükseklikten buğday ekili tarım arazisine yuvarlandı. Kazada, sürücü Erdi B. ile birlikte yolcu olarak bulunan İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. otomobilin içinde sıkıştı.

KAZA YERİNE HIZLA EKİP GÖNDERİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucu, kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve trafik ekipleri hızlıca sevk edildi. Kastamonu itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim etti. Yaralı 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İNCELEMELER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kaza sonrası itfaiye ekipleri, araç üzerinden elektrik aksamını keserek incelemelerde bulundu. Polis ve trafik ekipleri, çevredeki güvenlik önlemlerini alarak kaza yerinde gerekli çalışmaları yürüttü. Kazaya karışan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınıp yediemin otoparkına çekildi.