Otomobil Ticari Araçla Çarpıştı, Yaralılar Var

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇA ÇARPTI

Nevşehir-Niğde Karayolu’nda bir otomobil, önünde giden hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Göre kasabası çıkışında gerçekleşti.

KAZA ANINDA YARALILARA YARDIM

Alınan bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 50 ADJ 606 plakalı otomobil, öndeki M.Ö. idaresindeki 50 ACE 098 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonrası araçlar takla attı ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralıları araçların içinden çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi sağladı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

POLİSİN İNCELEME BAŞLATMASI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü. Araçlar ise hurdaya döndü. Hafif yaralarla olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü F.Ç. sonrasında polise teslim oldu ve yapılan ölçümlerde 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı ve bununla ilgili incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

