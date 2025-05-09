Otomobil, Tıra Çarptı: 2 Ölü

Otomobil, Park Halindeki Tıra Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA YERİ VE OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Mersin’in Silifke ilçesinde, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin altına girmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Silifke ilçesindeki tatil bölgesi olan Susanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra çarparak altına girdi.

ACİL YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Acil durum merkezinin yönlendirmesi ile bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan iki kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu arada jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldıken, itfaiye de hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürdü.

CENAZEİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Ekiplerin titiz çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazeleri çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkartıldı. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma ise sürüyor.