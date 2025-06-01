Otomobil Uçuruma Devrildi, 3 Yaralı

OTOMOBİL UÇURUMA DEVRİLDİ

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, bir otomobil uçuruma devrildi. Bu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe bölgesinde devrildi. Olayı duyanların ihbarı ile hızlıca bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kazazedeleri sıkıştıkları yerden kurtardı. Üç yaralı, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla yukarı çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilirken, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınamadı.