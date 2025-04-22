Otomobil Uçuruma Düştü, 5 Yaralı

Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 5 Kişi Yaralandı

Konya’nın Derebucak ilçesinde bir otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Aynı zamanda Beyşehir ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında ise otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Derebucak ile Antalya’nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi arasında yer alan dağ yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Abdullah A. isimli sürücünün yönetimindeki otomobil, Derebucak yönünde ilerlerken aniden kontrolden çıktı.

Kazanın Detayları

Dağ yolunda yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklara düşerek devrildi ve taklalar attı. Araç, ağaçlık bir alanda durabildi. Kaza ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar arasında yer alan sürücü ve aracın içindeki C.A., D.G., İ.G. ve A.K. adrese gelen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Bununla birlikte, Beyşehir’de Hacıakif Mahallesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen diğer kazada da motosiklette bulunan C.D. ve M.S.D. yaralandı. Bu yaralılar da hastaneye kaldırılarak tedavi süreçlerine başlandı. Her iki kaza ile ilgili olarak başlatılan tahkikat ise devam ediyor.