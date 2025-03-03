Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 5 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, 100 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada yaralanan 5 kişiden ikisinin durumu ağır olarak bildiriliyor. Olay anı ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Kaza, akşam saat 20.30 sularında İnegöl’ün kırsal kesiminde yer alan Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova’dan İnegöl istikametine seyahat eden Hüseyin R. (28) idaresindeki 16 ADM 671 plakalı araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazayı fark eden vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü ve yolcuları kurtarmak için yoğun bir çaba gösterdiler. Halatlar yardımıyla yukarıya çekilen yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. (25) ve Şaban E. (28)’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi geldi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.