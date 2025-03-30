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Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Kadın Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Gümüşhane’de bir otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşen kaza sonucunda 90 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 06 BCJ 297 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Mutlu (31), beldenin çıkış kısmında direksiyon kontrolünü kaybederek aracı uçuruma yuvarladı.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Kaza sonrası durum hemen acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Emre Mutlu ile anneannesi Çeşminaz Mutlu (90), ambulans ile Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda yaralanan ismi belirlenemeyen bir diğer kişi de özel bir araçla aynı hastaneye götürüldü. Çeşminaz Mutlu, kafasından yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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