More
Gündem

Otomobil Ve Kamyon Çarpışması Meydankapı’da

otomobil-ve-kamyon-carpismasi-meydankapi-da

MEYDANKAPI YOLUNDA KAZA

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Meydankapı yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Salih Güvenç’in kullandığı otomobil, ismi henüz açıklanmayan bir kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Bu kazada, sürücü Mehmet Salih Güvenç hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Zübeyir G. ve yabancı uyruklu Muhammed El H. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Yaralıların hastanede tedavi süreci devam ediyor. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, olayın nedenlerini araştırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.