Otomobil Ve Kamyon Çarpışması Meydankapı’da

MEYDANKAPI YOLUNDA KAZA

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Meydankapı yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Salih Güvenç’in kullandığı otomobil, ismi henüz açıklanmayan bir kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Bu kazada, sürücü Mehmet Salih Güvenç hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Zübeyir G. ve yabancı uyruklu Muhammed El H. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Yaralıların hastanede tedavi süreci devam ediyor. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, olayın nedenlerini araştırıyor.