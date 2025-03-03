Otomobil ve Motosiklet Çarpışmasında 1 Ölü

KAZA SONRASI AĞIR YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Ali Rıza Günür yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 27 Şubat Perşembe gecesi saatlerinde İzmir-Ankara D-300 Karayolu üzerindeki Karaoğlanlı Mahallesi civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.A.Ö. yönetimindeki 45 T 7815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Rıza Günür’ün kullandığı 45 APV 731 plakalı motosiklete çarptı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Günür ağır yaralandı. Olayın duyulmasından sonra çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Günür, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen genç, hayata tutunamadı.

CENAZE TÖRENİ VE GÖZALTINA ALMA

Ali Rıza Günür, Adala Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Ayrıca, kaza sonrası gözaltına alınan otomobilin sürücüsü M.A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.