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Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobiliyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, saat 22.00 civarında İnegöl ile Alanyurt’u bağlayan ışıklı kavşakta gerçekleşti. İnegöl’den Alanyurt yönüne ilerleyen Muhammed İ. (33) yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil, önünde seyreden Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın gücüyle motosiklet devrilip sürüklendi ve bir direğe çarparak durabildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden ambulans, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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