Otomobil ve otobüs sürücüleri tartıştı

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGA YOLUNU AÇTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, sabah saatlerinde caddede ters yöne giren bir otomobilin sürücüsü ile karşıdan gelen otobüsün şoförü arasında ‘yol verme’ konusunda bir tartışma başladı. Otomobil sürücüsü, ters yöne girdiği için otobüsle karşılaştığında, sürücüler arasında gerginlik oluştu.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Tartışma, zamanla daha da büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı ve sürücüleri sakinleştirdi. Yaşanan bu olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.