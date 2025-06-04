Otomobil Yangın Çıkardı, İtfaiye Müdahale Etti

OTOMOBİLDE YANGIN DÜŞTÜ

Kartal’da seyir halindeki bir otomobilde yangın oluştu. Olay, Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı yol kenarına çekip hemen dışarı çıktı. Kısa süre içinde otomobil alevler içinde kaldı.

İTFAYE MÜDAHALESİ YAPILDI

Yangın haberi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.