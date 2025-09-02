Otomobil Yangında Zarar Gördü

OTOMOBİL ALEVLER İÇİNDE KALDI

Karabük’te seyir halindeki bir otomobil, aniden çıkan alevlerle karşılaştı. Yangın esnasında araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, Şirinevler Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

ŞÜRÜCÜ MÜDAHALEDE BULUNDU

Ziyad Ö. yönetimindeki 78 SV 522 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükselmeye başladığını fark etti. Sürücü, durumu fark ettikten sonra aracını kenara çekti ve kendi imkanlarıyla yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çabaları yetersiz kaldı ve durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa süre içinde söndürebildi. Yangın sonucunda otomobilde geniş çapta maddi hasar meydana geldi.