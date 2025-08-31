Otomobil Yangını Tarlaya Sıçradı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir araç yanmaya başladı. Yangının otobandan çıkıp tarlaya sıçraması nedeniyle olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Bayramiç’e bağlı Karaibrahimler köyü yolunda saat 19.30 civarında meydana gelen yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki alanlara yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye iki arazöz ile itfaiye aracı gönderildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda jandarma ekipleri de yangınla ilgili araştırmalarına başladı.