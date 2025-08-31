Haberler

Otomobil Yangını Tarlaya Sıçradı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir araç yanmaya başladı. Yangının otobandan çıkıp tarlaya sıçraması nedeniyle olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Bayramiç’e bağlı Karaibrahimler köyü yolunda saat 19.30 civarında meydana gelen yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki alanlara yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye iki arazöz ile itfaiye aracı gönderildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda jandarma ekipleri de yangınla ilgili araştırmalarına başladı.

Trabzonspor Ve Samsunspor 1-1 Beraberlik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Onuachu ve Mouandilmadji'den geldi.
Yılı İçin Hızla Artan Fiyatlar

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi değerleri bu yıl İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 katına kadar yükseldi. Bu artış, konut piyasasında büyük etkiler oluşturabilir.

