Otomobil Yangınını İtfaiye Söndürdü

OTOMOBİL SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay, Kirkille Mahallesi’nde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DURUMU BİLDİRDİ

Yaşar Çağrı Öztürk’ün kullandığı 78 AAP 021 plakalı otomobil, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracını yolun kenarına bıraktıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının daha fazla büyümesini engelleyerek söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve aracın kiralık olduğu öğrenildi.