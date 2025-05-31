Otomobil, Yavru Kediyi Ezdi

Olayın Detayları

Bursa’da meydana gelen bir olayda, T.Ç. isimli sürücü, ailesiyle bindiği otomobiliyle hareket ederken aracın altındaki yavru kediyi ezdi. Olay, 29 Mayıs’ta saat 14.00 sularında Osmangazi ilçesindeki Karaman Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Sitenin otoparkında park halindeki aracına binen T.Ç., yavru kedinin hayatına mal olan bir kaza yaptı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Anne Kedinin Tepkisi

Kaza sonrası, annenin kedisi hemen yavrusunun yanına koştu ve bir an bile ondan ayrılmadı. Sitede bulunan diğer sakinler, bu durum karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Sürücü T.Ç., olayın ardından ezdiği kedi ve annesini otomobilinden izledikten sonra, aracıyla o bölgeden ayrıldı.

Şikayet Süreci

Olayla ilgili olarak, site sakinleri sürücü T.Ç. hakkında şikayette bulundu. Önce Nilüfer Polis Merkezi’ne giderek ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla şikayette bulunan site sakinleri, ardından ‘Hayvan Durum İzleme Polisi’ne de ‘Hayvan öldürmek’ suçlamasıyla başvurdu. Bu süreç, hayvan hakları konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne seriyor.