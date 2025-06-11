Otomobil Yaya Çarptı, Kadın Yaralı

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Sinop’ta bir otomobilin yaya olan bir kadına çarpması sonucu yaralanma durumu yaşandı. Kaza, saat 15.10 sıralarında Meydankapı Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 DOL 410 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi yönüne doğru ilerlerken Z.E. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Z.E., kafasında yaralanma ile karşılaştı. Olayın ardından, sağlık ekipleri hemen müdahale ederek kadını Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek amacıyla gerekli çalışmalara yöneldi.