Haberler

Otomobil Yaya Çarptı, Yaya Öldü

KAZA AYRINTILARI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir yaya, otomobil kazasında hayatını kaybetti. Demirci Mahallesi Çalı Yolu’nda Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yola geçmek isteyen 40 yaşındaki Selçuk Aygün’e çarptı.

ACİL YARDIM VE GÖZALTILAR

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, gelişte Aygün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, kaza ile ilgili incelemelerde bulunup, sürücüyü gözaltına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 40 yaşındaki Selçuk Akgün, yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haberler

Kütahya’da Yangın Bitişik Evlere Sıçradı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde başlayan yangın rüzgarla yayılarak 4 komşu evi etkiledi. İtfaiye yangını söndürerek soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.