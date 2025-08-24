Otomobil Yaya Çarptı, Yaya Öldü

KAZA AYRINTILARI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir yaya, otomobil kazasında hayatını kaybetti. Demirci Mahallesi Çalı Yolu’nda Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yola geçmek isteyen 40 yaşındaki Selçuk Aygün’e çarptı.

ACİL YARDIM VE GÖZALTILAR

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, gelişte Aygün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, kaza ile ilgili incelemelerde bulunup, sürücüyü gözaltına aldı.